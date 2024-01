Al Grande Fratello, è ufficialmente esplosa la faida tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’attrice si dice pronta alla sfida con l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Ieri sera, mentre si trovava in giardino, ha iniziato una finta conversazione con la luna: “Allora luna piena… Ispira tu. Cosa mi stai dicendo? Urla, non ti sento! Devi urlare! Ah ho capito. Va bene, sto buona per quanto? Due settimane? Ok. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.

Nella guerra tra “regine” di questa edizione, Perla Vatiero potrà contare anche sull’appoggio di Anita Olivieri, da sempre acerrima nemica di Beatrice Luzzi. “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille. Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti”, ha detto la concorrente romana in Confessionale. Poi ha aggiunto: “Adesso che c’è Perla da regina di cuori la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci tempo. La strategia è non fare i piatti, non fare niente e fare la donna Vatiero”.