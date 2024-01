Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 23 gennaio, i telespettatori si sono infuriati per una frase pronunciata da Anita Olivieri che sembrerebbe confermare, ancora una volta, che la concorrente romana ha strane “premonizioni”. Ma procediamo con ordine.

Durante l’ultima puntata del GF, gli autori hanno preparato una sorpresa a Giuseppe Garibaldi per il suo compleanno. Il bidello calabrese è stato fatto arrivare in studio dove ha incontrato i suoi familiari. Un momento, è bene sottolinearlo, a cui non hanno assistito gli inquilini che si trovavano nella Casa. Fin qui nulla di “anomalo”, se non fosse che Anita, quando Garibaldi è rientrato, gli ha detto: “C’erano tutti? Te l’avevo detto”. Come mai la gieffina sapeva in anticipo che Giuseppe avrebbe incontrato la sua famiglia?

Qualcuno invoca provvedimenti, arrivati invece la scorsa puntata nei confronti di Stefano Miele per aver fatto delle rivelazioni su un televoto con l’obiettivo di ridimensionare proprio Anita. Ma non solo. C’è infatti stata la rimozione di un commento sotto un post della pagina ufficiale del Grande Fratello: “Provvedimento per Stefano e non per Anita che poco fa ha detto a Garibaldi ‘C’erano tutti? Te l’avevo detto’. Vergognosi”.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.