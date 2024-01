Nella puntata del Grande Fratello del 23 gennaio, Fiordaliso ha nominato Perla Vatiero, schierandosi apertamente dalla parte di Beatrice Luzzi: “Ti nomino perché è vero che non fai quasi nulla qui. Ok tutto, ma ha ragione Bea, tu non partecipi alle faccende domestiche e per questo ti voto”. In realtà, sembra che quella nomination sia solo il tassello di un piano che la cantante ha intenzione di portare avanti.

Ieri sera, zia Fiorda ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a nominare l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Pare, infatti, che la cantante abbia deciso di nominare i nuovi gieffini che ritiene “pericolosi”. Ma non solo. Fiordaliso ha consigliato a Paolo Masella di far aprire gli occhi a Letizia Petris, che ormai è di fatto diventata l’ombra di Perla: “Stammi ad ascoltare. Tu devi calmare un po’ Letizia. Dovete capire di tenere un po’ più a voi. Falle capire questo perché adesso ne ha bisogno. Lei deve capire che deve giocare per sé come te. Io ho votato Perla per un motivo. Perché? Per voi. Io voglio vedere voi vecchi in finale. E non è facile, ma voglio vedere voi. Io voterò sempre i pericolosi da ora in poi. Detta tra me e te questo mio è stato un voto di strategia. Pensala come vuoi, ma è così. Questa è la verità e dovresti pensarci”.

Paolo ha replicato dicendo che d’ora in avanti anche lui inizierà a fare nomination più “pensate”: “Io ho provato a farle capire le cose. Non so come farle capire certe cose. Adesso capisco il tuo voto per Perla. Però è difficile che arriviamo in finale. Forse Leti ci arriva, ma io non credo che ce la farò. Io questa votazione l’ho fatta perché la pensavo. Però prima o poi dovrò iniziare anche io a nominare come te, facendo una cosa più pensata”.