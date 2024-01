Nella giornata di ieri, Vittorio Menozzi ha avuto una crisi nella Casa del Grande Fratello ed è scoppiato a piangere. In seguito, il modello è stato raggiunto da Beatrice Luzzi, che ha cercato di confortarlo e di capire i motivi del crollo. Il gieffino le ha fatto capire che non ama i litigi e che ha bisogno dei suoi spazi. Come se non bastasse Vittorio ha anche rivelato che secondo lui Perla Vatiero non ha attaccato Beatrice, ma si è difesa.

“Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro. Poi però non posso nemmeno essere sopra le parti se poi nel giorno sto più con un gruppo. Diciamo che ho capito che sono fatto per avere rapporti singoli, in gruppi non ci voglio stare. Non è il fatto dei gruppi in sé, ma dei condizionamenti mentali. Il fatto di sentirmi in colpa se sto più con una persona invece che un’altra. Si formano quasi dei doveri morali e convenzionali che poi mi fanno stare male e vado in crisi. Quindi ho capito che non sono fatto per stare in gruppo. Però non è facile perché qui i gruppi ci sono. Dici che in realtà io faccio un po’ come mi pare e che sto con tutti? Sì ma perché me lo impongo e spingo su quella parte che invece mi dice di stare più con un gruppo piuttosto che l’altro.

Tu hai un carattere diverso dal mio e in certe situazioni ti ci trovi meglio. Il mio istinto invece è quello di scappare. Poi siete tutte persone con cui ho dei legami forti… Quindi basta. Se mi voglio allontanare da te? Voglio avere i miei momenti per me. Non voglio far parte di nulla. Voglio degli spazi per le cose più profonde mie. Già sto lavorando su cose mie e quello dei litigi è un altro piano che non mi appartiene. Anche lo scontro tuo e di Perla ieri, avete discusso fortemente. Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone. Anche Perla… si è difesa”.