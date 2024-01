Ecco, a proposito di “altro”, ora parla Iovino: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme? Sì, certo”. Tutto nasce da un commento del personal trainer su Instagram. Dopo la mostra, la frequentazione si intensifica: “Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli”. E il famoso caffè in hotel a Milano? Iovino si riserva di parlarne in tribunale. Di certo, però, c’è l’invito a New York di Ilary Blasi: “Mi propose di raggiungerla. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare”.

Il nodo più importante: “Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata. Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci. Non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finita e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione”. Ritorno al fine settimana sfumato a New York: “Non ci siamo più visti come prima dopo quell’episodio. Siamo rimasti in buoni rapporti. Poi non mi ha avvisato del docufilm. Mi aspettavo che lo facesse, la mia quotidianità è stata destabilizzata. Io comunque ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian. Credo lo abbia conosciuto proprio a New York, quando non sono andato”.