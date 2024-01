Dopo Mew, anche Matthew ha deciso di rompere il silenzio. Con un video su Instagram, il cantante ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a lasciare Amici con la cantante, nonché sua fidanzata: “Dopo la sua decisione non me la sono più sentita di continuare. Il proprio benessere e quello delle persone che si amano è inestimabile", ha raccontato l'ex allievo.

“Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara, nonostante io abbia cercato di nasconderlo, mi ha destabilizzato e non poco. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e un regalo per me, mi ha aiutato tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrino mai per caso e che il nostro destino fosse ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile, che vada custodito a tutti i costi. Non voglio dirvi che questa è una fine, anzi è un nuovo inizio".

Matthew ha inoltre ribadito che la sua uscita dalla scuola "non è una fine", anzi, un nuovo punto di inizio e ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averlo sempre incoraggiato: “Entrare nella scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale. É un percorso fatto di alti e bassi, che mi ha fatto capire che mostrare i propri sentimenti, specialmente in un artista, è la cosa più giusta da fare. Contare fino a 10 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me e per questo gli sarò per sempre grato”.