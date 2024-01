Massimiliano Varrese è finito nuovamente nella bufera. L’attore sembra non aver imparato la lezione e, nonostante i numerosi richiami di Alfonso Signorini, nelle ultime ore si è reso protagonista dell’ennesima uscita infelice nei confronti di Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica sin dalle prime battute di questa edizione del Grande Fratello.

Mentre parlava con Greta Rossetti, l’attore, riferendosi proprio a Beatrice, ha detto: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca**a e più puzza’. Diceva così e aveva ragione”.

Ovviamente, sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio, con i telespettatori che non hanno assolutamente apprezzato le parole di Massimiliano, tanto che qualcuno propone anche “una bella querela”. Qualcun altro, invece, commenta: “Diciamo che ha fatto un esempio al suo solito molto infelice”.

La clip in questione rappresenterà la base per una nuova discussione nella prossima puntata? E soprattutto, basterà a far prendere alla produzione dei provvedimenti nei confronti di Varrese, peraltro già recidivo? Staremo a vedere.