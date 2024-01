Durante l’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato il faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Massimiliano Varrese. L’ex protagonista di Temptation Island è rientrato nella Casa per affrontare l’attore dopo lo scontro della settimana scorsa che aveva finito per coinvolgere anche Giuseppe Garibaldi. Dopo avere visto una clip che ha riassunto quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni, Massimiliano ha immediatamente attaccato Mirko, ancora prima di vederlo: “La popolarità è effimera se non si accompagna al mestiere. Ne ho visti tanti di Mirko nella mia vita artistica”. Una frase che avrebbe ripetuto più tardi di fronte al diretto interessato.

“Quanto a Max, ho un papà che tutti i giorni mi insegna l’umiltà, non me lo devo far dire da Max”, ha detto Brunetti. “Io dovrei prendere consigli. Ma da chi, da te? Non ti sto riconoscendo. Ma che sta succedendo là fuori? Tutto a posto? Non ti riconosco”, si è stranito Varrese, convinto che ormai Mirko stia cavalcando un’onda nata dall’esterno della Casa. “È lui quello manipolato dalla situazione fuori. Di Mirko Brunetti nella mia vita artistica ne ho visti tanti e sono spariti tutti”, ha concluso l’attore.

Nella puntata precedente, Mirko aveva attaccato anche Giuseppe: “È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi […]. A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla. Lei cerca affetto, lui ci vede malizia”.

Questa mattina, Varrese e Garibaldi hanno tirato l’ennesima frecciatina a Mirko. Mentre erano in cucina, l’attore si è rivolto al bidello calabrese: “Che hai combinato nel letto con Perla?”, gli ha chiesto. E Giuseppe ha risposto: “Tutto quello che non ho fatto in questi cinque mesi”. Secondo gli utenti si tratta di una domanda e di una risposta che avevano come obiettivo quello di colpire l’ex fidanzato della Vatiero.