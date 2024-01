Beatrice Luzzi sembra essere arrivata al limite della sopportazione. Sono di fatto più di quattro mesi che regge quasi esclusivamente sulle sue spalle il peso di questa edizione del Grande Fratello, e adesso l’attrice non ne può veramente più, anche perché uno dei suoi pochi alleati, Vittorio Menozzi, sembra averle voltato le spalle.

Ieri sera, l’attrice si è sfogata con Federico Massaro: “Io avevo una vicinanza molto forte con Vittorio e mi aspettavo qualcosa da lui. Non è arrivato nulla e quindi ho fatto un passo indietro. Non posso più continuare a non dire quello che penso o ad attendere che faccia qualcosa. Dici che Vitto capirà? Non lo so, ma io nel frattempo faccio i fatti miei. Mi sono accorta che non posso contarci. Come mai sempre dinamiche su di me? Perché sono carne da macello. Sanno che reggo e mi sono sempre messa a disposizione. Reggo e quindi faccio gioco. In questo senso parlo di carne da macello. Vedi le cose che mi scaricano addosso ogni puntata. Anzi, questo è nulla rispetto a quello che mi hanno fatto all’inizio. Sto reggendo il programma da mesi sulla pelle mia”.

Alcuni giorni fa, Beatrice ha rivelato a Fiordaliso che il suo contratto scade il 29 gennaio (quindi tra tre giorni) e potrebbe decidere di non rinnovarlo e abbandonare la Casa.