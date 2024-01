Dopo essere rimasta in silenzio per alcune settimane, la mamma di Greta Rossetti è tornata a commentare il Grande Fratello, invitando tutti i fan dei vari gieffini a darsi una calmata.

“Io non ce l’ho con Bea, con Perla o Vittorio. Bea sta facendo un gioco, ha istigato Perla e ora Greta. Non c’è nulla di male è un gioco, state sereni e state tranquilli, siete troppo accaniti. Lì dentro hanno stretto un bel rapporto, giocano solo per vedere come reagisce uno. Mia figlia si lascia scivolare addosso tutto. Si appianeranno le situazioni, non agitatevi tutti, guardate e basta”.

La madre di Greta al veleno su Beatrice: "Crudelia Demon!"

Ma, poco dopo, Marcella Bonifacio ha cambiato decisamente registro: “Ok che è un gioco, l’avevo appena detto, ma lei è una grande istigatrice. Ma sai Beatrice, hai una certa età e sei più grande di me. Quindi vorrei vederti più da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa per corrergli dietro, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più della tentatrice che mia figlia che ha 25 anni.

Complimenti a Vittorio, sei molto più maturo di Beatrice, che veramente… vergognosa. Istigatrice sì, ma è anche una madre. Non è un bell’esempio per chi guarda, assolutamente, anche perché ha due figli piccoli. Io non avrei mai fatto una roba del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Staremo a vedere. Vergognose le parole che ha detto. Ma io persone come queste nemmeno le calcolo. Ho un conto in sospeso con lei. Fa tanto la maestrina.