Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello è nata una vera e propria alleanza tra Perla Vatiero e Anita Olivieri. Ieri, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è riunita in gran segreto in bagno con la concorrente romana per ordine un piano contro Beatrice Luzzi.

“Lei qui dentro vive di questo e non di altro, di dinamiche e liti. Ragazzi ve lo dico qui a voi. Non mi rimproverate e non mi dite nulla, io non toccherò un piatto per una settimana. Lo farò proprio per istigarla. C’è tempo per tutto. Però Max, devo stare con il freno. Voi mi dovete aiutare. Devo fare attenzione a non dire parole fuori, che poi lei può usarle”.

Anita ha dato qualche consiglio alla sua nuova amica: “Però devi stare attenta a non fare la fine nostra. Ti dico come agire. Devi rimanere sui temi della casa e non andare oltre. Perché sai cosa fa lei? Ed è la cosa più terribile che sa fare, arriva sul personale. Non devi mai cadere nel suo tranello. Fai attenzione a una cosa importante. Lei è brava a rigirare le questioni”.

Dopo aver sancito questa alleanza e strutturato una strategia, Anita in confessionale ha commentato il summit con Perla: “Ci siamo, abbiamo la strategia ed è quella di non fare i piatti, non fare proprio nulla e farle fare la Donna Vatiero. Lei deve fare attenzione a non fare alcuni miei errori. Le davo consigli, visto che il carattere non le manca, la voglia di tenere testa pure. Le ho dato il mio scettro, così io mi riposo. Il nostro scopo è farla diventare da Regian di Cuori a Cappellaio Matto. Inizia il gioco vero!”.