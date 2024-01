Al Grande Fratello sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. L’attrice non ha apprezzato la vicinanza del modello ad alcune nelle inquiline che la osteggiano (Perla Vatiero e Greta Rossetti su tutte), e in un confessionale ha detto di “essersi smarcata” dall’ormai (ex?) amico.

E’ stata lei stessa a parlarne questo pomeriggio con Sergio D’Ottavi e Fiordaliso: “Non puoi non dimostrarmi solidarietà e addirittura farti allisciare a destra e a manca e prendere una posizione, e non è la mia. Quindi basta, non dormiamo più insieme. E’ proprio che dormiamo insieme che mi aspetto un minimo di lealtà”.

Beatrice: "Mi sono smarcata da Vittorio"

E ancora: “Mi sono smarcata da Vittorio. Prima della puntata è venuto a dirmi ‘attaccheranno Stefano, difendiamolo…’. In puntata lui non ha detto una parola come al solito, dopodiché si è fatto allisciare da Perla che ti dice ‘ah, devi viverti di più la casa…’, bacetto della buonanotte che non si sono nominati fino all’altro ieri… Dopodiché gli ho detto che Greta ha fatto una difesa oltre ogni necessità di Perla, anche ciò che ha detto in Confessionale che passava l’aspirapolvere a destra e a manca, quindi Greta si è dimostrata una monaca di Monza, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio… Greta mi ha molto deluso, credevo di avere un bel rapporto con lei, e mi sono ricordata l’altra parte di lei, quella che ha mostrato fuori e ne ho parlato a Vittorio. Dopodiché lui non solo non ha preso posizione e non ha mostrato un minimo di solidarietà nei miei confronti, ma ha dedicato molte attenzioni a loro due e siccome non è la prima volta che si comporta in modo ambiguo e poco coraggioso… Tu puoi anche non prendere posizione perché non hai le pa**e, nel momento in cui dai il bacetto della buonanotte a Perla e dedichi cinque ore a Greta, non hai mostrato alcuna lealtà e solidarietà nei miei confronti sono stufa”.