Inizia a scricchiolare l’amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi nella Casa del Grande Fratello. Già al termine dell’ultima puntata, il modello ha detto di non voler essere coinvolto in fazioni, divisioni, litigi superflui e troppo caotici. Vittorio sente su di sé la pressione di dover prendere posizione, quando è l'ultimo dei suoi desideri. Ciò lo porta a chiarire questi pensieri a Beatrice: “Tu hai un carattere diverso e ti trovi più a tuo agio in certe situazioni, mentre il mio istinto è di scappare. Il senso civile che hai è bellissimo, lo difendo, ma non fa parte di me. Non ci so fare i conti con tanta energia, ho altre fragilità, altri pensieri”. La Luzzi spiega che, pur sorvolando su questa cosa che ben comprende, spesso avverte che non solo Vittorio non prende mai la sua parte, ma anzi quella di chi si scontra con lei: "Ti sei subito messo accanto a Perla, ti vedo abbracciato a quella a quell'altro".

Ma Vittorio non ha intenzione di litigare con gli altri inquilini: "Le persone con cui ti sei confrontata per me non sono brutte persone, non vedo persone che vogliono prevaricare sulle altre". Ma Beatrice sottolinea che, secondo il suo parere, Perla Vatiero voleva prevaricare. "Perla ieri sera si è difesa", tiene botta Vittorio e qui emergono ancora divergenze di idee e visione fra i due.

Questa mattina, i due si trovano nuovamente a discutere. “Tu stai dall’altra parte, perché dopo le scelte che hai fatto ieri per me hai scelto”, dice indispettita Beatrice che tronca la conversazione e va via. “Perché è così drastica nelle cose? Non ho fatto niente, perché ho abbracciato Greta quando stavamo dormendo. E’ l’unica cosa che mi viene in mente”.

Ma, a quanto pare, l’improvvisa rottura tra Vittorio e Beatrice sarebbe frutto di una strategia orchestrata da Perla Vatiero, Letizia Petris e Greta Rossetti. A testimoniarlo c’è un video che di fatto svela il piano delle tre gieffine. “Comunque il distacco è già avvenuto…”, dice l’ex tentatrice riferendosi allo scricchiolio nel rapporto tra Menozzi e la Luzzi.