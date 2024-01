Durante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello, Jill Cooper ha rivolto pesanti accuse nei confronti di Beatrice Luzzi. La regina del fitness aveva detto che l’attrice avrebbe fatto bullismo a lei e agli altri inquilini: “Io non ci sto e non sono venuta qui per farmi fare queste cose ingiuste. Non voglio essere bullizzata e non lo permetto a nessuno. Adesso è chiaro che qui c’è una donna che sta bullizzando la casa e sono indignata per questa situazione. Poi c’è chi la vede come una vittima, ma non lo è. Mi dispiace che qualcuno non veda la realtà”.

Jill Cooper, le accuse di bullismo a Beatrice Luzzi

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, Jill ha dichiarato che il suo pensiero su Beatrice non è cambiato: “Se penso ancora le accuse di bullismo? Sì lo penso ancora, perché a volte Bea, nonostante sia molto intelligente e simile a me come donna, abbiamo un modo diverso per affrontare le incomprensioni. Bea ha un modo più tagliente di esprimere i suoi pareri, giusti o sbagliati che siano. Credo fermamente che le parole abbiano peso, e perciò prima di aprire bocca vanno pesate per non ferire gratuitamente un altro essere umano. La mia delusione più grande nel gioco? Non posso dire delusa perché sarebbe un po’ esagerato, ma ci sono rimasta un po’ male che Bea mi abbia nominata per una buffonata come quella di mangiare le cipolle a colazione. Vorrei che vincesse Fiordaliso, perché sta giocando un’ottima partita, rimanendo fedele a sé stessa e le sue idee e portando leggerezza nella Casa”.