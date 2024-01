Beatrice Luzzi ha deciso di mettere un punto all’amicizia con Vittorio Menozzi che, diciamocelo chiaramente, in trentadue puntate di Grande Fratello non ha mai mosso un dito per difenderla. Dopo che l’attrice ha visto il modello “allisciare” Perla Vatiero subito dopo l’ultima diretta, ha capito che di lui non si sarebbe potuta più fidare, e ha deciso di “smarcarsi”.

“Mi sono smarcata da Vittorio, prima della puntata mi ha detto ‘attaccheranno Stefano, difendiamolo’ e ovviamente l’ho difeso solo io lui non ha aperto bocca, come al solito. E ora va a dare il bacino della buonanotte a Perla che non si sono neanche mai parlati per due mesi. Vittorio non ha mai mostrato solidarietà nei miei confronti, si comporta sempre in modo ambiguo, sono stufa”.

Un concetto che ha ripetuto anche al diretto interessato, il quale non ha potuto far altro che prendere consapevolezza di questa sua decisione. “Sono mesi che mi aspetto da parte tua un atto di lealtà e solidarietà – ha detto Beatrice -. Sono in un momento della mia vita molto particolare. Sei un uomo molto poco coraggioso e anche molto egoista, con me hai chiuso”.

L’attrice ha poi continuato facendogli un esempio: “Se io ti difendo da Rosy e mi piglio il ca**iatone da lei, tu un secondo dopo invece di venire ad abbracciare me, abbracci lei! C’è un meccanismo strano in te. [….] Ho fatto dei passi indietro su te perché mi sono resa conto per l’ennesima volta che non posso contare su di te perché abbiamo una visione diversa sulle cose”.