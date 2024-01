Ieri sera, Beatrice Luzzi ne ha combinata un’altra delle sue al Grande Fratello. L’attrice, infatti, ha rivolto una critica (assolutamente legittima e educata) a Checco Zalone.

Durante una chiacchierata con Marco Maddaloni, Beatrice ha detto di aver sempre apprezzato i film del comico pugliese, ma di essere rimasta delusa dal suo spettacolo teatrale: “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…”. La gieffina non ha nemmeno finito il suo discorso che la regia ha cambiato inquadratura.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

“Io avevo una vicinanza molto forte con Vittorio e mi aspettavo qualcosa da lui. Non è arrivato nulla e quindi ho fatto un passo indietro. Non posso più continuare a non dire quello che penso o ad attendere che faccia qualcosa. Dici che Vitto capirà? Non lo so, ma io nel frattempo faccio i fatti miei. Mi sono accorta che non posso contarci. Come mai sempre dinamiche su di me? Perché sono carne da macello. Sanno che reggo e mi sono sempre messa a disposizione. Reggo e quindi faccio gioco. In questo senso parlo di carne da macello. Vedi le cose che mi scaricano addosso ogni puntata. Anzi, questo è nulla rispetto a quello che mi hanno fatto all’inizio”.