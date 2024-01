Beatrice Luzzi è nuovamente isolata nella Casa del Grande Fratello. Fatta eccezione per Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Fiordaliso, l’attrice non ha più alcun alleato, e a fiaccarne le difese anche l’atteggiamento di Vittorio Menozzi, che sembra averle voltato le spalle e con il quale ha di fatto chiuso l’amicizia dopo quello che è accaduto con Perla Vatiero e Greta Rossetti. A ciò si aggiunge che, nelle ultime ore, Perla e Anita Olivieri hanno ordito un nuovo piano per farla crollare.

Beatrice Luzzi, interviene lo staff

Vista la situazione, lo staff dell’attrice ha deciso di intervenire su X, chiedendo ai fan della Luzzi di supportarla: “Buongiorno fan, sentiamo l'esigenza di chiarire i nostri sentimenti nei confronti di Beatrice e di quanto sta avvenendo. Come è ovvio, siamo consapevoli di quanto sia stato difficile sul piano umano il percorso della nostra Queen all'interno della casa di Grande Fratello. Ma il vostro appoggio e la vostra presenza, quasi tangibile, sono stati la più salvifica delle cure possibili per il suo stato d'animo, affaticato soprattutto dal grave e recente lutto. In quattro mesi abbiamo imparato a conoscere Beatrice, a comprendere le sue fragilità e a capire come da esse riesca sempre trarre la forza d'animo necessaria a superare ogni difficoltà. Ci siamo anche resi conto, tutti insieme, di quanta fatica possano fare gli altri esseri umani ad accettare la sua intelligenza, la sua cultura, la sua lucidità, la sua capacità di analisi. Qualità che le consentono di essere sempre consapevole di quanto le accade e di conservare le motivazioni giuste per portare avanti le sue idee. Siamo convinti che questo accadrà anche stavolta, al di là del gioco, al di là del risultato. Ma sarà necessario tutto il vostro supporto, tutta la vostra fiducia, tutta la vostra voglia di veder cambiare le cose, per sostenerla durante il percorso. Quando sarà triste, saremo con lei, come quando sarà stanca o come quando verserà qualche lacrima, noi saremo la sua spalla. Ricordate quando ci disse di non essersi mai sentita così protetta? Parlava soprattutto di voi. Del vostro abbraccio ideale, stretto e sincero. Portiamola fino a dove meritano di arrivare i migliori”.