Oltre a Chiara Ferragni, anche il suo braccio destro nonché più stretto collaboratore, Fabio Damato, è stata indagato per truffa aggravata per i casi Pandoro Pink Christmas, firmato con l’azienda Balocco, e per quello delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano. La notizia risulterebbe nel provvedimento della Procura generale della Cassazione, che è stato emesso per stabilire quale procura, tra quella del capoluogo meneghino e quella di Cuneo, potesse indagare sui casi.

La sostituta procuratrice generale di Cassazione, Mariella De Masellis, deve ancora notificare al procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco che sarà lui a proseguire con le indagini. Il motivo di questa decisione è basata sul fatto che i contratti stipulati tra Balocco e le società di Ferragni sono stati firmati proprio a Milano.

Oltre che per le Uova di Pasqua Dolci Preziosi e il Pandoro Balocco, Chiara Ferragni è indagata per il caso della bambola Trudi. Per il caso del Pandoro, è inoltre indagata anche Alessandra Balocco.