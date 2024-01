Uno dei protagonisti più amati dell’iconica serie Gossip Girl presto convolerà a nozze. E a svelarlo è stato proprio il diretto interessato sul suo profilo social.

Si tratta di Ed Westwick, interprete di Chuck Bass che, dopo aver ufficializzato a giugno 2022 la sua relazione, nelle scorse ore ha annunciato su Instagram di aver chiesto la mano alla fidanzata Amy Jackson, attrice britannica di Bollywood, di sposarlo.

I due hanno pubblicato alcune immagini che li ritraggono insieme sulle montagne di Gstaad, in Svizzera. La coppia si è fatta fotografare su un ponte sospeso: l’attore era inginocchiato per fare alla futura moglie la proposta di matrimonio. Le immagini erano corredate dalla didascalia “Hell Yes”, che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Secondo i rumors, Ed Westwick e Amy Jackson si sarebbero conosciuti al Red Sea International Film Festibal in Arabia Saudita nel dicembre 2021, e tra loro sarebbe scattato immediato il colpo di fulmine. I due si conobbero quando lei era già mamma di un bambino di nome Andreas, mentre lui era appena uscito dalla relazione con Tamara Francesconi.