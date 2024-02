Sembrerebbe essere giunta già al capolinea la storia tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario.

Dopo la turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria (nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip) e la rottura dello scorso giugno, l’influencer campana aveva di recente ufficializzato la frequentazione con il portiere del Tottenham in un’intervista a Fanpage.it: “L’unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente, dopo sei mesi, sto frequentando un’altra persona”. Ma, a quanto pare, tra i due sarebbe già finita.

La presunta rottura con Guglielmo Vicario

La rottura con Vicario era nell’aria già da alcune settimane. Lo scorso 22 gennaio, infatti, il portale Dillinger News aveva pubblicato le foto del calciatore in un locale di Dubai in compagnia di una misteriosa ragazza. “La storia tra il famosissimo portiere Guglielmo Vicario e l’influencer Antonella Fiordelisi è già finita. Non hanno avuto nemmeno il tempo di cominciare a stare insieme – si legge su Dillinger News -. […] All’inizio Vicario e la Fiordelisi si sono conosciuti e si piacevano tantissimo, si sentivano e si scrivevano, ma ciò evidentemente non è bastato. […] Il calciatore ha preferito chiudere la ‘storia’ con Antonella e guardarsi altrove, ma con l’unico scopo di dedicarsi alla sua carriera”.

In seguito, lo stesso portale vicino a Fabrizio Corona aveva svelato l’identità della nuova presunta fiamma di Vicario. Si tratterebbe di Eva Gini, volto di SportMediaset: “Vi abbiamo annunciato che fosse giunta al capolinea la storia tra Vicario e Antonella Fiordelisi. Vi possiamo dire chi è la donna con cui Vicario l’avrebbe sostituita. Si tratterebbe di Eva Gini”.

La conferma della rottura tra Antonella e Vicario è arrivata nelle ultime ore anche da Alessandro Rosica: “Sembrerebbe già finita la frequentazione tra Antonella e Vicario. Lui n furbetto di prima categoria… i calciatori non si smentiscono mai!”.

Intanto, proprio in merito alle voci di un presunto tradimento da parte di Vicario, la Fiordelisi ha rotto il silenzio sul suo canale broadcast: “Non sono mai stata cornificata, e nessuno mi ha lasciato. Anche perché le decisioni le prendo sempre io, quindi non date retta a giornaletti da 4 soldi”.