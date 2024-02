Perla Vatiero è senza dubbio una delle protagoniste di questa fase del Grande Fratello. La concorrente campana, fatta entrare nella Casa di Cinecittà per cavalcare la dinamica del triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, è riuscita a conquistarsi una grossa fetta del pubblico, tanto che può contare su un fandom forte e agguerritissimo.

"Perla e Mirko non torneranno insieme"

In molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma con il ristoratore rietino, ma alcuni giorni fa l’opinionista televisiva Viviana Bazzani ha rivelato che i due ex volti di Temptation Island non torneranno insieme, e che addirittura lui starebbe sentendo un’altra ragazza: “Carissimi fan di Perla e Mirko, questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare assieme… Non sarà così, mi dispiace dirvelo, non fatevi prendere in giro. Sapete quando uno dice ‘sta già parlato’. Loro già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello avevano in qualche modo già impastato tutto, e su questo altre persone stanno dicendo ciò che confermo anche io. Quindi, Perla non ama più Mirko e viceversa. Mirko, peraltro, sta chattando con una bellissima influencer. Detto questo, quando si incontrano nella Casa, che poi ha stancato sto teatrino, è ridicolo, non ci sono gli occhi luminosi, ci sono dei messaggi in codice del tipo ‘fuori c’è il mondo, ci seguono e quindi portiamo avanti questa storia’. Sono quella persona che l’anno scorso diceva Antonella Fiordelisi insieme a Edoardo Donnamaria usciti dalla Casa dopo qualche mese la storia sarebbe finita e così è successo. Quindi io capisco il vostro affetto verso questi due ragazzi, ma le coppie scoppiano, sono giovani. Rassegnatevi, perché l’amore tra Perla e Mirko non ci sarà più e loro lo sanno”.

Intanto, nelle ultime ore, Perla ha iniziato a provocare Federico. Secondo la Vatiero, il modello non riuscirebbe a resisterle se lei ci provasse con lui. “Se io dico che mi piace Anita, guardo solo lei”, ha detto Massaro. “Se io domani mattina ti dico ‘tu a me piaci’, e ho un atteggiamento diverso, tu ci stai. Se io domani mi mettessi di punta nei confronti tuoi tu non mi diresti di no”, ha replicato Perla. “Dipende da un botto di roba, non lo so neanche io. Potrebbe accadere, ma io non lo so”, ha concluso Federico.