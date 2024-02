Greta Rossetti e Perla Vatiero si stanno confermando due delle protagoniste di questa nuova fase del Grande Fratello. Entrate come ex fidanzate di Mirko Brunetti, le due sono riuscite a conquistare il pubblico grazie al loro carattere e alla loro determinazione.

Perla continua a far parlare di sé per le discussioni particolarmente accese con Beatrice Luzzi, mentre Greta continua a far sognare con una possibile ship. Nelle ultime ore, le due si sono lasciate andare a delle confessioni mentre si trovavano in giardino. L’argomento? Possibili flirt in corso. Molti telespettatori sperano che si sblocchi qualcosa tra la Rossetti e Vittorio Menozzi, visto che hanno una bella intesa, ma l’ex tentatrice sembrerebbe essersi avvicinata a Sergio D’Ottavi.

Perla e Greta, sperando di non essere sentite, hanno iniziato a parlare in codice. “Non c'è proprio niente. Hanno detto carini e coccolosi, in qualche modo dobbiamo aiutarli”, ha detto la Rossetti riferendosi al pseudo-flirt con Sergio e ad alcune "direttive" che sembrerebbero aver ricevuto dagli autori, mentre la Vatiero la incalza: “Amò più aiuto del nostro... che dobbiamo fare?”.

Dunque, vista la scarsità di dinamiche (fino ad ora questa edizione ha offerto esclusivamente il triangolo Mirko-Perla-Greta e la dinamica, trita e ritrita, del “Beatrice contro tutti"), gli autori starebbero cercando di smuovere le acque. Riusciranno nel loro tentativo? Staremo a vedere.