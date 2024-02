La scorsa settimana, al Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha spifferato a Beatrice Luzzi di aver trovato del cibo nascosto, compreso un barattolo di Nutella. Poco dopo, l’attrice ha affrontato il resto degli inquilini ed è arrivata l’ammissione di Anita Olivieri: “Sì sono stata anche io. Il concetto di nascondere è una conseguenza che parte dal fatto che le cose vengono mangiate altrimenti io non nascondo i biscotti se so che li ritrovo. Alcune cose mie magari vengono mangiate subito da altri. La Nutella è sua (di Giuseppe?) ci fa quello che vuole”.

Beatrice ha però ha ripreso la coinquilina: “Stiamo parlando del fatto di potersi permettere di nascondere delle cose qua. Secondo me è questo il concetto, non è la Nutella. Il concetto che qualcuno pensa che ci sono delle cose proprie. Non è che siccome è il compleanno di Giuseppe, allora è sua la roba, è di tutti. Il concetto di nascondere non funziona. Tu lo vuoi tenere per una torta, ci sto, allora lo dici e ci dev’essere il rispetto da parte degli altri di non toccarlo. Se poi per esigenze c’è qualcosa di vostro personale, allora ci scrivete il nome”.

Ieri sera, Vittorio ha rivelato a Greta Rossetti che teme di essere messo al centro della dinamica del cibo nascosto. Il modello spera che la clip in cui si vede che è stato lui a spifferare tutto a Beatrice non vada in onda. Se quel filmato dovesse essere trasmesso, lui “farà il cactus” e non parlerà.