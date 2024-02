Massimiliano Varrese ha minacciato di adire le vie legali una volta che sarà uscito dalla Casa del Grande Fratello.

“Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto”.

La "compilation" di Massimiliano Varrese

L’attore, dunque, si lamenta di tutte le cattiverie ricevuto all’interno della Casa, ma sui social sta circolando un video con una sorta di “compilation” di tutto quello che ha detto lui in merito a Beatrice Luzzi: “Lei non è cristallina, ma è una persona ipocrita e falsa. […] Lei gioca sporco, è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni ed è ridotta così, ma è messa male allora. Mi repelle proprio. Sempre perfida rimane. […] Beatrice è Crudelia Demon, è veramente repellente e fastidiosa, mette disarmonia. […] Fai molto bene ad abbassare lo sguardo con me! […] Presuntuosa, falsa e doppia faccia. Faccia da serpente. Passerebbe sul cadavere di sua madre. È una malefica. […] Ridicola, falsa, finta, gioca e scredita. Bambina viziata di cinquant’anni. […] repressa, rancorosa e cova risentimento. […] Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Spesso, certe volte questo non succede. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così (colpo alla testa, ndr)”.