Monia La Ferrera è stata l’eliminata dell’ultima puntata del Grande Fratello. L’ex assistente di volo ha raccolto solo il 5 per cento delle preferenze al televoto contro Federico Massaro, Fiordaliso, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

La nuova convivenza "forzata" tra Monia e il suo ex, Massimiliano Varrese, è stata un’esperienza a dir poco complicata. L’ex assistente di volo è entrata nella Casa più spiata d’Italia nel corso della 13esima settimana, trovandosi a convivere nuovamente con il suo ex ben 15 anni dopo la separazione (i due avevano vissuto insieme per circa nove anni). Alfonso Signorini aveva provato a rimescolare le carte del reality cercando di far riavvicinare Varrese alla sua ex compagna ma con scarsi risultati. Tra i due c’è stata sempre molta tensione e non si è mai riaccesa la fiamma.

La madre di Monia contro Varrese

Nelle ultime ore, la madre di Monia si è scagliata contro Massimiliano: “Scrivo questa storia con fatica, ma non riesco a stare zitta davanti alle ingiustizie così come ho insegnato a mia figlia a dire la verità, così continuo a dire la mia. Mi è dispiaciuto il comportamento di Massimiliano durante la puntata dove si è parlato dell’amico, e ripeto amico, di mia figlia (poiché fuori Monia non ha nessuno e non ce lo aveva neanche prima di entrare). Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara sin dall’inizio. Così come lui ha mostrato agli inquilini dolore. Dolore che poi si è rivoltato in casa verso mia figlia, vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima. Come le accuse ingiuste da parte dei genitori di Massimiliano contro Monia, quando da parte nostra, e soprattutto di mia figlia, c’è sempre stato il massimo rispetto, e così continuerà ad esserci perché il rispetto è alla base dei nostri principi. Vi prego quindi di vedere e di ricordarvi di Monia per quello che ha fatto in casa, e ricordatevi sempre cosa ho insegnato a mia figlia che la verità paga sempre, e purtroppo a Monia questa volta la sua sincerità e purezza è costata! Sono fiera di lei”.