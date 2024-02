Lo scorso 16 dicembre, durante una puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini è intervenuto e ha dato un ultimatum a Massimiliano Varrese dopo i comportamenti assunti da quest'ultimo nei confronti di Beatrice Luzzi: “Io devo essere chiaro con te, tu la prossima volta che fai così sei squalificato. Non esiste una roba del genere! […] Per noi sarebbe stato più facile squalificarlo. Avrei potuto arrivare qui con una busta nera. Certo, se non cambia, la prossima volta lui fa le valige! Beatrice è stata bersagliata ed è inutile che dite che non è vero”. L’attore ha provato a giustificarsi dicendo che i suoi atteggiamenti erano una sorta di recita, per poi si è scusato con Beatrice: “La mia era come una recita, evidentemente ho confuso l’attore con la realtà”. Ma, nelle ultime ore, il gieffino è tornato nuovamente alla carica.

Sono ormai diversi giorni che Varrese stuzzica la Luzzi, ma ieri la situazione è nuovamente degenerata. Appena sveglio, Massimiliano si è diretto in giardino e ha detto a Perla Vatiero e Greta Rossetti di essere molto arrabbiato: “Tenetemi calmo che faccio esplodere una bomba”. A quanto pare, gli autori hanno chiamato in confessionale Beatrice e Stefano Miele (e non lui) per aggiornarli sulle condizioni di salutte di Giuseppe Garibaldi. Circostanza che ha infastidito e non poco l'attore: "Mi hanno svegliato, mi hanno chiamato e non mi fanno entrare (in confessionale, ndr) e mi girano i cog***ni!".

L’attore si è poi sfogato anche con Anita Olivieri: “Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala…”.

Non contento, Massimiliano ha rivelato a Rosy Chin che uscito dal GF farà “casino” per le cattiverie che gli sono state dette: “Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto”.