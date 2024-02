Nelle ultime puntata del Grande Fratello abbiamo assistito agli scontri infuocati tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Il dualismo tra le “due regine della Casa” ha inevitabilmente portato il pubblico a schierarsi dalla parte dell’una o dell’altra. A prendere una posizione netta sulla questione è stata anche Valentina Modini, eliminata nel corso della quindicesima puntata.

Durante 361 lounge, “Lady Fagiana” ha contestato il comportamento dell’ex di Mirko Brunetti: “Io non sono pro Bea, sono pro eleganza, che è differente. Sono convinta che nelle diatribe, nelle discussioni, si possa imparare a rispondersi con eleganza. E Beatrice ogni volta che si confronta con Perla, secondo me tira fuori una superiorità che Perla al momento non ha dimostrato. Per me è una questione di modi. Banalmente, ma quando ieri ho visto Perla, insieme agli altri che la sostengono, ad esempio un’Anita o un Giuseppe, mi hanno ricordato i compagnetti delle medie bulletti. Anche nella mimica di Perla, ad esempio negli occhi, si vede che ha una mimica un po’ scontrosa. Invece, se guardi Beatrice, le sta fissa con gli occhi perché macina per poi tirare fuori la risposta giusta”.