Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra, si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ai coinquilini di chiamare subito il Grande Fratello. Poco dopo è arrivata un’ambulanza, e il concorrente è stato portato via (non è ancora tornato nella Casa).

Alcune ore fa, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, ha condiviso una storia su Instagtram nella quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute del gieffino: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.

I profili social del Grande Fratello hanno diramato un comunicato ufficiali con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Giuseppe: “Giuseppe Garibaldi, in seguito ad un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.

Questa mattina, Anita Olivieri, parlando con Massimiliano Varrese, ha detto: “Tutto apposto, la famiglia apposto. Sta bene, parla, mangia e beve, è tranquillo. Ovviamente tra quarantena e altro deve… Secondo me realisticamente lunedì rientrerà, se tutto va bene… Non so quanto deve stare, però sta bene”. Anche Beatrice Luzzi, pochi istanti fa, dopo essere stata in confessionale con Stefano Miele, ha rassicurato i coinquilini: “Comunque Giuseppe sta bene, molto bene. E’ tutto apposto”.

Ma il fatto che gli autori abbiano chiamato l’attrice e lo stilista in Confessionale (piuttosto che lui) per aggiornarli sulle condizioni di salute di Garibaldi, non è stato assolutamente gradito da Varrese: “Mi hanno svegliato, mi hanno chiamato e non mi fanno entrare (in confessionale, ndr) e mi girano i cog***ni! Adesso mi calmo, perché poi sono una bomba atomica”.