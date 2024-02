La madre di Greta Rossetti è stata ospite di Casa SDL. Marcella Bonifacio ha parlato della complicata situazione familiare vissuta anni fa, quando il suo ex marito è finito in carcere e i figli ne hanno risentito moltissimo.

“Non voglio parlare male del mio ex marito, ma ho rimosso quella parte della mia vita. Non mi ricordo dai 27 ai 30 anni, ho dei vuoti. Io ho sempre detto ai ragazzi di non parlare male delle persone, gli ho detto che è sempre loro padre, sta pagando ma lo devono aiutare. Andavo io con loro all’inizio in carcere. Greta faceva fatica. Siamo in buoni rapporti, ci sentiamo, ci parliamo. E il loro papà e loro lo amano”.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e quello tra Greta e Vittorio Menozzi, la signora Marcella ha dichiarato: “Ho detto in casa che spero che Mirko faccia in diretta la proposta di matrimonio a Perla. Questa dinamica è nata perché Perla disse che prima di entrare a Temptation Island lui voleva farle la proposta, l’ho detto per quello. Nell’ultima puntata lui ha detto che è più di un bene. Vittorio e Greta sono molto simili, però vedo un rapporto di amicizia”.

Infine, la madre della Rossetti ha parlato del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e del confronto con la figlia, sottolineando che non era previsto che lei avesse un confronto con Mirko: “Quando sono entrata ho sbagliato a non farla freezare a Greta. Ho percepito che lei sapeva che io e entravo e mi ha preso le mani come per dire ‘non fare ciò che vogliono loro’. Avevo percepito che avrei avuto un confronto con Mirko, poi quando sono arrivata ho chiesto e loro mi hanno detto di no, poi invece me l’hanno fatta. Ci marciano un po’ su questa cosa”.