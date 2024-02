Massimiliano Varrese finisce nuovamente nel mirino dei telespettatori. L’attore, infatti, ha confessato che nel cortometraggio che ha diretto al Grande Fratello in qualità di “regista”, ha inserito la scena di un bacio tra Perla Vatiero e Federico Massaro con l’obiettivo di scatenare una reazione in puntata da parte di Mirko Brunetti.

Varrese e Beatrice Luzzi stati scelti dagli autori come capitano di una sfida all’insegna della creatività. Hanno infatti dovuto girare un cortometraggio: la Luzzi aveva nella sua squadra Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Fiordaliso, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin, mentre Massimiliano il resto degli inquilini.

Ieri sera, Varrese ha rivelato di aver inserito nel corto un bacio tra Perla e Federico con uno scopo ben preciso: provocare una reazione da parte di Mirko. “L’ho fatto per quello”, ha ammesso l’attore. A questo punto, non ci resta che attendere la puntata di domani, lunedì 5 febbraio, per scoprire come avrà reagito Brunetti alla provocazione di Massimiliano.

Lo sfogo di Varrese contro Mirko

“Bisogna che lui tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male. L’ego è pericoloso, molto pericoloso, è come un palloncino. Lo gonfi, lo gonfi tanto e poi però cadi con il c**o a terra! Poi senti il colpo puuf e crolli di colpo. Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra. Se lui con quelle frasi fa riferimento all’aereo che è passato con scritto ‘No Mirko no GF’ allora che stia calmo. Significa che l’ego comincia a pompare. Io gli consiglio di restare con i piedi a terra, altrimenti fa presto a cadere. O si crea un mestiere in questo campo o di meteore ne sono passate tante negli anni. Vero o no Grecia? L’ego gioca brutti scherzi ragazzi.

In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko”.