Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, è stato ospite da Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha rivelato quando ha conosciuto la sua ex fiamma Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello: “Io e lei siamo stati insieme poco tempo, ma è stata la qualità a fare la differenza. Mi ha preso anche in un momento delicato della mia vita, mi è stata vicino. Mi ero lasciato da 4-5 mesi con Francesca (Del Taglia, ndr), quindi non nero sereno e con le idee chiare come sono oggi. E purtroppo non ero lucido neanche con lei. Mi ha aiutato tanto, è una ragazza eccezionale, sensibile ed educatissima.

Bellissima, inutile dirlo, è sotto gli occhi di tutto. Lei è talmente tanto sensibile che prima che entrasse al Grande Fratello io e lei ci siamo sempre sentiti, tutti i giorni, tante persone non le sanno queste cosa. Le mandavano tanti messaggi brutti perché la accusavano di aver fatto lasciare Mirko e Perla. Sono contento che Greta sia entrata, perché ora tutti mi stanno scrivendo ‘vai a riprendertela’.

Se voglio andare a riprendermela? E’ vero che ho voglia di vederla, ho voglia di abbracciarla e di dirle tante cose. Iniziare qualcosa con Greta? Dico che ora sono proprio libero di testa e avrei voluto essere libero così quando ci siamo conosciuti. Poi la vita è strana, ma perché no…”.