Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Edoardo Donnamaria ai microfoni di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social. L’influencer campana, che stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe lasciata con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, ha raccontato la sua verità in merito alla rottura con lo speaker radiofonico romano.

Di seguito le sue parole riportare da IsaeChia.it: “E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io”.

Antonella ha poi svelato ulteriori dettagli in merito ai dissapori con l’ex fidanzato. Ad incrinare ulteriormente il rapporto sono state alcune amicizie che Edoardo aveva instaurato nella Casa di Cinecittà: “Sono successe delle cose. Mi dispiace dirlo perché queste cose non devono succedere in genere nelle relazioni. A volte le amicizie sbagliate non aiutano. All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti e una volta che sono uscita dalla Casa del Grande Fratello, lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo. Di conseguenza si sono creati problemi”.

La Fiordelisi non fa nomi, ma è evidente che “l’amico” in questione è Edoardo Tavassi, attualmente legato a Micol Incorvaia.