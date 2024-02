Dopo quasi cinque mesi, la dinamica del “Beatrice contro tutti” al Grande Fratello ha onestamente stancato (il sentiment social ne è la chiarissima dimostrazione), e quella del triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è ormai giunta all’epilogo. Cosa fare, dunque, per smuovere le acque nella Casa di Cinecittà? Magari un nuovo triangolo amoroso, questa volta palesemente montato ad arte.

La scorsa settimana, Greta ha detto chiaramente di non essere interessata a Sergio D’Ottavi e di vedere Vittorio Menozzi come un suo “fratellino”. Alcuni giorni fa, però, la Rossetti, ha confidato a Perla Vatiero di essere pronta ad aiutarli (gli autori?): “Con Sergio non c’è niente! Sì però loro mi facevano domande… cose su me e lui… carini e coccolosi. Però dai in qualche modo dobbiamo aiutarli. Amo ma da casa cosa cavolo guardano?!”. Mercoledì notte, però, l’ex tentatrice sembra aver cambiato idea, e a Letizia Petris ha confessato: “Adesso ancora no, so decidere. Mi piacciono entrambi nella mia vita, ma non so definirli bene. vuoi o non vuoi uno mi dà la sicurezza da uomo che mi capisce e mi comprende, mi sento protetta e sostenuta. Vitto è un rapporto adolescenziale, che sei con gli occhioni… No so di cosa ho bisogno adesso nella mia vita”.