Nonostante il trionfo al televoto (dove ha raccolto il 60% delle preferenze), Geolier si è piazzato al secondo posto al Festival di Sanremo 2024. Moltissimi fan del rapper napoletano non hanno preso bene l’esito, lui, invece, è parso piuttosto tranquillo, almeno a giudicare dalla sua prima reazione al termine della finalissima.

Le parole di Geolier a Radio Due

“Se sono contento dei risultati della mia canzone? Certo, sono felice assai, adesso aspettiamo e vediamo cosa succede. Voglio solo arrivare a domani vivo. Poi ovvio che domani avrò comunque da fare delle cose qui. Però l’importante è che domani sera sarò a casa mia a Napoli e sono contento. Non potete capire sono felicissimo di tornare. Me ne andrei anche adesso se mi dicessero che posso. Sono contento di questa avventura, io volevo portare il napoletano qui all’Ariston, poi tutte le persone stanno cantando il pezzo e questo è importante. la mia prima reazione dopo questa esibizione? Sono molto contento.

Il valore aggiunto che il napoletano dà alla musica è il romanticismo, ogni parola ha una storia a sé. Tipo, se dico ‘auciell e ferr’ significa aereo in napoletano antico. Il napoletano aggiunge nella musica e non toglie mai. Sarebbe bellissimo se dopo questa partecipazione arrivasse altro dialetto a Sanremo. Bello vedere altri napoletani, ma anche artisti con altri dialetti, anche il siciliano è bellissimo. Il romano è bello, ma è un accento e non un dialetto. Però sarebbe bello sentire cantare altri cantanti nei loro dialetti. Io comunque mi ritengo molto soddisfatto di questo percorso”.