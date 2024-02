Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio, Fiordaliso si è resa protagonista prima nella Casa, entrando per fare una sorpresa a Beatrice Luzzi, poi nello studio, esibendosi sulle note della sua hit di successo Non voglio mica la luna. La cantante, però, non si è accorta di essersi esibita con il microfono al contrario, e a salvare è stato il playback.

Dopo essere entrata nella casa per una sorpresa ai concorrenti e, in particolare, a Beatrice Luzzi, Fiordaliso ha raggiunto Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. La cantante è entrata nello studio cantando Non voglio mica la luna, ma con il microfono al contrario. Nessuno le ha fatto cenno di capovolgerlo e così l'esibizione dell'ex gieffina è diventata virale su X.

Soltanto dopo, Rebecca Staffelli ha comunicato alla cantante quanto successo: "Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario", le ha scritto su un cartellone poi ripreso dalle telecamere del programma. "Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano" ha commentato scherzando l'ex concorrente. "Non avevo fatto le prove", ha poi aggiunto.