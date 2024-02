Ennesimo capitolo della soap opera con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati (di nuovo). L’ex tronista ha accusato l’influencer di origini venezuelane di averlo messo davanti ad un bivio (“O fai un altro reality insieme a me o è finita”), e lei ha replicato durante una live: “A Madrid gli parlavo dei reality fatti in Cile; volevo andare a farne uno con lui e gli è piaciuta l’idea perché ci sarebbero state competizioni fisiche, lo volevo con me. Una volta scoperto il cachet ha rifiutato. Rispetto: parola sconosciuta per lui. Se in Cile sei sconosciuto ovvio che i cachet non sono altissimi, ma è un’opportunità”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato alcune fan di Oriana, che hanno insinuato il dubbio che Daniele stesse già con un’altra donna (e che fosse con lei in montagna). Deianira Marzano, però, è intervenuta per placare gli animi: “Non è vero nulla, lui non ha la testa per un’altra relazione. Smentisco assolutamente la storia tra Daniele e la ragazza sulla neve”.

Nel frattempo, ieri l’ex vippona si è sfogata sul suo canale broadcast su Instagram: “Abbiamo scoperto la verità, adesso lasciatemi tranquilla. Molto bello tutto, ma cosa facciamo con le foto nello stesso posto, stesso momento, i video, le canzoni, palestra diversa (a cui non ci va mai) insieme, ma ancora più bello non leggere smentite! Ma va bene così. Ah, comunque non ha mai scritto niente, mai chiamato, zero! Anzi, sono stata io a dirgli di venire con me in questo posto, ma non ha voluto, chissà perché (o per chi). Io non ho lasciato questa persona, è stata questa persona a lasciare me. Punto. Non voglio più leggere cose. Basta che non parli più di me, sia felice con un’altra persona, e non pensi proprio mai più di sentire la mia voce o vedermi in vita sua. Adesso cercherò di dormire. Dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza volta non perdono. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono distrutta, e chi ha parlato con me lo sa! Non c’è bisogno di dare nomi. Io questo non lo meritavo”.

Dal canto suo Daniele ha replicato su Threads: “La mia ragazza mi dice che se non vado in un reality con lei mi lascia. Non la vedo né la sento da un mese. Si è ripetutamente dichiarata single. Non ha mai cercato in nessun modo di riavvicinarsi a me (come ho sempre fatto di recente). Tra 20 giorni se ne va per mesi. E quello che non ha mai amato sono io? Oriana sta molto meglio di voi e di me potete giurarci. Come facevi a fa la st***da nel reality altrimenti senza che tutti scoprissero chi sei… Quale occasione migliore di questa. E quindi mi preferisci lasciarmi per entrare in un reality perché altrimenti stai male. Come se i sentimenti fossero un interruttore! Ahahahah fatti prendere per il culo tu amore se vuoi io son stufo. […] Voglio una ragazza che mi ami mi sono stufato di farmi prendere per il c**o. Ma con chi cavolo credete di parlare con un folle che per due like e quattro interviste diventa pazzo fammi capire?!”.

Ma qual è stato l’epilogo di questa nuova puntata della telenovela? Stando a quanto riportato da Gossip e Tv, Oriana avrebbe diffidato Daniele: “Daniele in una live ha pubblicato la foto di una diffida arrivatagli da parte dell’ex fidanzata. A quanto pare, Dal Moro non potrà più parlare di lei su nessun social. Nonostante ciò, però, la ragazza ha continuato a parlare di lui, attraverso frecciatine e postando un messaggio ricevuto da lui proprio poco dopo la diffida”.