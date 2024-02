Nelle passate settimane, il Grande Fratello aveva deciso di sanzionare gli inquilini (decurtando il budget per la spesa settimanale) perché parlavano ripetutamente senza microfono.

Ieri pomeriggio, durante un confronto con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha parlato di quanto accaduto durante la gita fuori porta della scorsa settimana, accusando Beatrice Luzzi di parlare senza microfono: “Per esempio, una la vuole fare facile. Quando siamo andati fuori erano delle acque dove fondamentalmente volevamo mettere un punto a tutto. Ti ricordi Rosy? Avevamo detto basta alle discussioni, almeno tra noi di lei non ne abbiamo parlato. Ci sediamo a un tavolo lungo e Beatrice era accanto a Paolo. Lei si alza e parla con gli altri due di noi. Doveva essere una giornata spensierata, ma è stato un continuo parlare di dinamiche senza un microfono. Una grandissima mancanza di rispetto”.

Mirko ha replicato chiedendo a Perla di indicargli qualcuno in Casa che non ha mai parlato senza il microfono almeno una volta, compreso lui. Dopodiché, visto che la Vatiero sembra non capire, si alza dalla sedia nervoso e abbandona la discussione. Discussione che poi riprende in giardino, nella quale Perla lascia intendere di aver a sua volta parlato senza microfono. La gieffina prova a giustificarsi, ma il suo ex fidanzato non vuole sentire scuse perché mette le due situazioni sullo stesso piano. A quel punto, la regia censura e cambia immediatamente inquadratura.