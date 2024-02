Nel corso della puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio, è stato affrontato l’argomento relativo al “branco” contro Beatrice Luzzi.

Alfonso Signorini, dopo aver mostrato una clip in cui la maggioranza dei concorrenti si scagliava contro l’attrice, ha preso la parola per cercare di rimettere ordine. L’atteggiamento dell’intero gruppo contro la Luzzi è stato definito da “branco” con l’obiettivo di mettere in difficoltà “la regina di cuori”.

Ad intervenire sulla questione adesso è anche Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, che sui social ha così commentato: “Il valore degli esseri umani sta nella loro capacità di separarsi dagli altri, di essere indipendenti, di appartenere a sé stessi e non al branco Nel tranquillo e ordinato branco sociale i ‘diversi’ si notano immediatamente e irritano l'acuto senso estetico dei vigili custodi dell'armonia del mondo. Allora si provvede a emarginarli, isolarli, abbatterli poiché essi emergono come fastidiose protuberanze nel piatto mondo degli arrivati”

Nb: il connotato del "branco" per definizione non è nell'azione di qualcuno verso qualcun altro ma negli applausi conformisti e de-responsabilizzanti degli altri)”.