Sono stati insieme per un breve ma intenso periodo. Irama, reduce dalla sua partecipazione a Saremo 2024, torna a far parlare di sé. Questa volta però per il riavvicinamento all’influencer Giulia De Lellis.

Dopo la fine della sua storia d’amore di ben quattro anni con Carlo Beretta, Giulia fa un gesto inaspettato ma apprezzato dal cantante Irama.

Durante le serate del Festival di Sanremo, Giulia ha inviato diversi messaggi social rivolti a Irama, alimentando così i rumor su un possibile riavvicinamento tra loro due.

Tanti post dell’influencer su Instagram, soprattutto durante la serata cover dove Irama si è esibito con Riccardo Cocciante.

Il dettaglio che fa sognare i fan di Irama e De Lellis

Il dettaglio però che fa sognare i fan sarebbe proprio la presenza della De Lellis all’ultima serata del Festival. Lei seduta in prima fila a tifare per Irama.

I gesti dell’influencer hanno fatto pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Nonostante gli indizi sembrino promettenti, Irama ha preferito mostrarsi distaccato, rispettando ancora una volta la sua privacy, visto che è da sempre molto riservato e taciturno quando si tratta della sua vita privata.

Non ci sono dunque conferme dai due, ma conoscendo l’esuberanza di Giulia De Lellis siamo sicuri che prima o poi spunterà un altro dettaglio sui social.

I fan però sono in trepida attesa per questa bella coppia. Irama con la canzone Tu no è già in vetta alle classifiche. L’ex di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto oltre 45 dischi di platino, nonostante la sua carriera sia iniziata da appena 5 anni.

La De Lellis invece, è nel pieno della sua attività di influencer e ogni tanto è ospite di qualche talk televisivo. Quando si dice che gli opposti si attraggono. Lei appariscente e scatenata, lui ombroso e riservato.