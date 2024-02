La saga degli Oriele con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra non avere fine. Dopo la recente rottura (la decima da quando hanno concluso la loro avventura al Grande Fratello Vip), le offese e accusa reciproche spiattellate (come sempre) in pubblico e le lettere di diffida che si sono inviati – tramite i rispettivi legali – a vicenda, nelle ultime ore su X (ex Twitter) sono iniziate a circolare alcune chat tra i due ex vipponi. Ma non è tutto, perché l’imprenditore veneto ci è andato giù pesante sull’ex fidanzata.

Daniele ha pubblicato su Threads un post risalente a gennaio 2023 quando sia lui che Oriana si trovavano ancora all’interno della Casa del Gf Vip. Nel post in questione, dal titolo “Oriana elemosina sesso”, viene riportata uno scampolo di conversazione tra la Marzoli e Luca Onestini. “Ti vuoi rilassare?”, chiede l’influencer di origini venezuelane, e l’ex tronista risponde con un secco “No”. Dal Moro, una chiarissima allusione al fatto che l'ex fidanzata avesse fatto una proposta “indecente” a Onestini. “Questo non l’avevo mai visto”, ha commentato Daniele.

Già ad inizio febbraio, l’imprenditore veneto aveva tirato in ballo Luca mentre litigava sui social con Oriana: “Occhio che sono pappa e ciccia con gli avvocati ultimamente, non tirare tanto la corda che mi ha scassato ¾ di min**ia, te lo dico. Che alla tua storia della povera innamorata tradita non ci crede più nessuno. Adesso apriamo il vaso di Pandora, vediamo chi ha la coscienza sporca. Non temere, nella prossima live ti do una bella tirata d’orecchie. E sì, nella prossima live, così lucro un po’ come hai sempre fatto tu. E i messaggi di cui parli sono pubblici e puoi tranquillamente parlare con le dirette interessate. Mentre tu le chat con Onestini dove sono sparite? E quelle con…, e quelle con… Dai cammina, vai a farti il tuo reality. Trovati un altro pirla da intortare e non rompermi più i co**ioni. Io non sono i tuoi ex, ricordalo reina”.