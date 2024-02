Come sta Giuseppe Garibaldi? E’ questa la domanda che i telespettatori del Grande Fratello si stanno facendo negli ultimi giorni. Dopo aver accusato il secondo malore nel giro di due settimane, il bidello calabrese è uscito nuovamente dalla Casa, e nelle ultime ore si mormora che non potrebbe fare più ritorno nella Casa di Cinecittà.

L’ultimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute di Giuseppe risale allo scorso mercoledì, quando nel corso della puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini ha detto: “Sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni”. Intanto, nelle ultime ore una segnalazione giunta a Deianira Marzano parla di un possibile addio di Garibaldi al reality show. Ma qual è la verità? Ecco cosa scrive al riguardo Fanpage.it: “Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, fonti vicine al reality hanno fatto sapere a Fanpage.it che Giuseppe Garibaldi, attualmente, si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti per appurare se le sue condizioni di salute gli consentiranno di poter rientrare nella casa di Cinecittà. A Fanpage.it spiegano che il suo ritorno in tv non è sicuramente previsto per la prossima puntata di lunedì 19 febbraio 2024. Intanto in casa vige il massimo silenzio: il reality potrebbe aver chiesto ai concorrenti di mantenere il massimo riserbo sulla questione”.

A smentire le indiscrezioni riprese da Deianira anche il fratello di Giuseppe, Nicola: “Diffidate da questi ‘amici di famiglia’, conoscenti o altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni verranno date dal profilo ufficiale del Grande Fratello”.