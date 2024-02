Nuovo confronto e nuova nulla di fatto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. I due ex fidanzati hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche ora da soli in tugurio, isolati dal resto dei concorrenti, per tentare di recuperare il loro rapporto. Mirko, prima di varcare la porta rossa nel nuovo ruolo di ospite, aveva fatto sapere di avere maturato una serie di risposte da offrire alla sua ex, dalla quale avrebbe desiderato ottenere in cambio la stessa chiarezza per capire che direzione dare al loro legame. Ma di fronte alla resa dei conti, è apparso chiaro che l'ex gieffino non sembrerebbe più ricambiare i sentimenti della ex.

Mirko e Perla hanno trascorso insieme la serata di venerdì 16 febbraio. Da soli in tugurio, hanno consumato una cena preparata dal ristoratore rietino prima di mettersi a parlare. Brunetti, nel corso di un confronto estenuante, ha più volte provato a fare ammettere alla ex la presunta attrazione nei confronti di Alessio Falsone. “Se non ci fossi mai stato io, ti sarebbe piaciuto?”, le ha chiesto a un certo punto, ottenendo da parte di Perla la più normale delle risposte: “Se non ti avessi mai conosciuto è possibile, ma è inutile discutere sui se”. Quella risposta, comprensibilissima da parte della Vatiero, ha innescato un loop privo di senso che vedeva Mirko riflettere sul fatto che la sua ex non fosse stata chiara.

Perla prova a sedurre Mirko

Ma i veri sentimenti di Mirko nei confronti di Perla sono emersi quando, di fronte ai palesi tentativi di seduzione della Vatiero, lui si è scansato più volte. La gieffina si è avvicinata ripetutamente al suo ex, nell’evidente tentativo di spingerlo a baciarla. Ma Mirko ha lasciato cadere nel vuoto ogni iniziativa, limitandosi a spostarsi, in qualche caso apparentemente infastidito. Perla non si è lasciata scoraggiare e ha tentato con ogni mezzo a sua disposizione di far capitolare l’ex fidanzato, al punto da spingerlo a dire: “Adesso sei tu che stai facendo la tentatrice”, in riferimento alla comune avventura a Temptation Island. Nonostante i presupposti, Mirko è rimasto rigido, per niente interessato ad approfondire i tentativi di Perla.