Nelle ultime ore sui social è esplosa una polemica che ha travolto Anita Olivieri e Letizia Petris. I fan di Perla Vatiero e Greta Rossetti si sono infuriati dopo che la 26enne romana e la fotografa hanno ammesso che presto saranno pronte a nominare le due ex fidanzate di Mirko Brunetti.

Durante un momento di confidenze con Letizia, Anita ha ammesso: “Guarda che io sono sicura che poi io inizierò a toccare anche Greta e Perla quando altri saranno usciti. Ma io devo ammetterlo, è così per me. Perché cosa posso fare? Votare uno di noi? Devo nominare te o Paolo? Uno di voi al posto di loro due? No! Mi dispiace, ma che devo fare? Io non nomino uno di voi al posto loro. Perché di ognuno di voi ho visto tutto, ma proprio tutto quello che avete passato. Quando siete stati bene, quando siete stati male, ci siamo stati vicini. Cioè io non lo posso fare”. Letizia ha concordato con l’amica: “Ma certo, io sono veramente d’accordo con te. Certo, ma è normale”.

Che Anita faccia un ragionamento simile non stupisce (visto che non è esattamente vicinissima a Perla), ma che lo faccia Letizia sì, soprattutto se si considera che da quando la Vatiero ha messo piede nella Casa di Cinecittà la fotografa è diventata la sua ombra. In sostanza, il “gruppo” si è reso conto che il vero problema si chiama Beatrice Luzzi, ma il secondo grande ostacolo che si frappone tra loro e una possibile vittoria è Perla Vatiero. Ormai è chiaro a tutti, infatti, il grande seguito che ha la concorrente campana, una delle candidate alla vittoria del Grande Fratello insieme alla “regina di cuori”.