Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello dove vi resterà alcune settimane come ospite. La sua missione? Quella di risolvere i problemi con Perla Vatiero e valutare se tornare o meno con lei. Coloro che si aspettavano un riavvicinamento flash sono stati costretti a ricredersi. Nonostante 48 ore di convivenza forzata tra i due non è successo praticamente niente. Anzi, lei ha provato in più di un’occasione un approccio fisico, ma lui è sembrato molto freddo al riguardo.

In attesa di scoprire come si evolverà il loro rapporto, ieri sera Mirko e Perla hanno cenato da soli in tugurio, e il ristoratore rietino ha svelato un retroscena del tutto inedito in merito al falò di confronto finale a Temptation Island, durante il quale la coppia aveva deciso di separarsi.

“Nonostante stavamo male, quando mi sono girato al falò, e sentivo che tu piangevi, perché io sapevo che tu piangevi, da lì in poi ho iniziato a piangere sempre A parte che sono otto mesi che sto a piangere da solo, sapevo che stavi piangendo perché era finita. Ti eri resa conto che avevamo dovuto fare una cosa così drastica per poterci dire addio. Quando mi sono girato, io ad un certo punto stavo per tornare indietro. Ho avuto un momento perché ogni volta che tu piangevi io non lo sopporto e vengo lì, non sopportavo vederti triste. Però ho detto, se io torno indietro ci facciamo del male. Quindi mi sono girato, ho avuto un momento…".