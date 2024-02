La scorsa settimana, Beatrice Luzzi ha rivelato di essere stata “attaccata dal branco” durante la gita fuori porta organizzata dal Grande Fratello. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla questione, bacchettando gli inquilini per la scena poco edificante in cui Marco Maddaloni punta il dito contro l’attrice attaccandola in maniera piuttosto pesante mentre gli altri concorrenti applaudono intorno a lui.

Nella giornata di ieri, Beatrice ha fatto la sua personale ricostruzione dei fatti, ed ha rivelato ad Alessio Falsone quello che sarebbe accaduto al ristorante.

“Lui mi ha detto che io stuzzico e io ho risposto ridendo ‘io stuzzico e tu nomini’. Marco aveva la coda di paglia e tutto è degenerato. Lui è esploso subito contro di me ed ha alzato immediatamente i toni. Ha cominciato subito ad urlare in mezzo al ristorante. Devo dire che ha fatto una grande figuraccia, come staff del Grande Fratello noi eravamo ospiti in questo locale. Pensa che io all’inizio ho anche cercato di placarlo, gli ho detto ‘dai Marco calmati ti prego’, ma è stato inutile. Sai quando c’è una persona che sbrocca e tu non la riesci a calmare? Io ripetevo ‘Marco dai ok, su ne parliamo dopo, calmati e dopo parliamo meglio’.

Era tutto inutile e lui continuava. A quel punto ho detto ‘vabbè Gio Gio papà tuo sta lavorando’. L’ho detto perché la sua era una piazzata così sproporzionata che mi sembrava un modo per venire fuori. Dopo sono scappata per evitare la sceneggiata, lui mi ha rincorso. Non si è visto, ma io sono scappata dalle scale, lui è rimasto lì e mi hanno chiusa. Io sono uscita prima? Certo, perché volevo scappare da questa cosa, la trovavo vergognosa quella sceneggiata e per questo sono fuggita”.