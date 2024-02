Nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non riesce a trovare la sua definitiva collocazione a distanza di cinque mesi dalla prima puntata, e cambia ancora la messa in onda.

A rivelarlo è TvBlog: Era stato infatti deciso in un primo momento di posizionare il programma condotto da Alfonso Signorini il venerdì sera, dopo le due collocazioni 'stravaganti' del mercoledì sera. Si attendeva infatti il termine del ciclo di dieci puntate (5+5) del varietà Ciao Darwin. Al termine del varietà condotto da Paolo Bonolis il Grande fratello avrebbe ripreso la serata del venerdì e così sarebbe rimasto fino al termine del ciclo, ad inizio aprile.

Ebbene, ecco che la direzione palinsesti di Mediaset ha cambiato idea. Dopo la fine di Ciao Darwin, prevista per venerdì prossimo, la serata del venerdì vedrà in campo la telenovela a basso costo ma ad alto profitto Terra amara. Quindi Terra amara sfiderà The voice senior. Il Grande fratello dunque si sposta al giovedì sera, guadagnando cosi, nella sua seconda puntata settimanale, la storica serata del giovedì, quella cioè dove era nato”.