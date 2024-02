Al Big Brother Vip albanese Heidi Baci ha ceduto al corteggiamento di Romeo Veshaj, cantante 28enne piuttosto noto in Albania. Sono ormai diverse settimane che i due concorrenti si stavano avvicinando e stuzzicando a vicenda, e ieri sera è scattato anche il bacio. Ma non è l’unica buona notizia per l’ex gieffina, visto che alcuni giorni fa il pubblico l’ha eletta “preferita”.

Le parole di Heidi Baci sul Grande Fratello

“Mi sono rivista e c’è stato un momento in cui mi sono persa. Non ho saputo ben gestire la situazione anche a causa di questa pressione, del giudizio che si vive all’interno della casa. Mi sono lasciata influenzare in negativo dalle dinamiche del gioco, anche per la paura di essere giudicata. Quando mi chiedevano io andavo un po’ di pancia, basandomi su come erano andate le cose gli ultimi giorni, che poi cambiavano perché c’era il litigio di mezzo.

Massimiliano? Una risposta gliela dovevo dare e si è creata confusione. Se fosse stato meno insistente penso che comunque non mi sarebbe piaciuto. Io avevo voglia di conoscere un po’ tutti e sono giocherellona, mi piaceva tenere lo scherzo con tutti.

Nella vita reale Vittorio sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare, con calma, con i nostri tempi. Anche lui aveva paura di esporsi, sempre, per quanto riguarda i suoi gusti o quello che pensava. Molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme. Per noi ‘nip’ non è facile. L’uomo più affascinante è Vittorio. Anche nella sua tenera età riesce ad essere estremamente profondo”.