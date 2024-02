Poche puntate della nuova stagione di Ciao Darwin. Lo share si è confermato piuttosto alto, circa il 23%.

Non male per Paolo Bonolis che, nel corso di un’intervista a TvBlog, ha fatto sapere che il format condotto da lui e Luca Laurenti non avrà futuro.

Mentre la nona edizione di Ciao Darwin volge al termine, con l’ultima sfida che andrà in onda il 23 febbraio 2024, i fan del programma si chiedono a quando la decima stagione. La risosta arriva da Paolo Bonolis è stata: “Se Avanti Un Altro e Ciao Darwin avranno futuro? Avanti Un Altro sì, Ciao Darwin no”.

Ciò che viene fuori dall’intervista è che non uscirà di scena Paolo Bonolis ma è il format che non avrà più ragion d’essere.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis non lasciano alcun dubbio

Ciò vuol dire che difficilmente il varietà passerà nelle mani di un altro presentatore, almeno nell’imminente futuro. Ciò che sembra certo, tuttavia, è che Paolo si prenderà una pausa. Come detto in precedenza, si racconta a TvBlog e ha spiegato le sue reali intenzioni: “A breve finirò i miei impegni quotidiani. Poi mi prendo un periodo nel quale mi faccio gli affari miei. Poi una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore”.

C’è chi ha spifferato che sarà proprio Paolo Bonolis a condurre Sanremo 2025. Lui a tal riguardo spiega:

“In merito a Sanremo 2025 non ho nessuna idea perché non ha senso che ce l’abbia, non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?”.

Smentita anche questa fake news in molti si sono detti dispiaciuti per la fine di un’era. La coppia Bonolis-Laurenti è sempre piaciuta ed ha sempre divertito soprattutto con Ciao Darwin.