Nel corso di una delle ultime puntata del Grande Fratello, Rebecca Staffelli ha rivelato che era in corso una frequentazione tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti, fratello di Greta.

Lo scoop lanciato dall’esperta dei social del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato confermato dalla stessa ex gieffina. I due hanno iniziato a mostrarsi sempre più frequentemente sui social e hanno raccontato di aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Proprio per questo motivo, Josh ha deciso di farsi un tatuaggio dedicato a Monia con la data del giorno in cui si sono conosciuti, ovvero il 29 gennaio. Nei giorni scorsi, ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, il fratello di Greta ha lasciato intendere che anche La Ferrera si fosse fatta un tatuaggio per lui, ed in effetti le cose stanno esattamente così.

Nelle scorse ore, infatti, Monia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto insieme a Josh nella quale si vede che anche lei ha lo stesso tatuaggio del fidanzato.