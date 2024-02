Nascono le prime incomprensioni tra Paolo Masella e Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, il macellaio romano, confrontandosi con Marco Maddaloni, ha immaginato la relazione con la fotografa una volta terminata l’esperienza nel reality show: “Sarà buona la distanza, sai perché? Perché ormai sei abituato alla certezza, quindi quando sarai fuori sarà ancora più bello. Una cosa a cui non sono abituato, perché sono sempre stato single, è che quando lei è nervosa è tosta, tosta. Sempre una colpa c’ha. Mi devo abituare a non prenderla quando è nervosa. Uscendo da qui sarà tutto più semplice, perché se riesci a gestire un rapporto in mezzo a tante persone, da soli è più semplice”.

Durante la serata, Paolo si è poi ritrovato a far fronte a numerosi dubbi che lo assalgono. Mentre il resto degli inquilini si divertiva tra balli e canti, il gieffino si è isolato in giardino. Letizia, vedendolo in disparte, lo ha raggiunto per chiedergli cosa avesse: “Perché non vuoi dirmi cos’hai? A cosa stai pensando? Se non parli con me con chi parli? Non funzionano così i rapporti, con me dovresti parlarci. Ho fatto qualcosa che ti ha dato fastidio, come sempre? Su cosa rifletti? Io con te parlo sempre, ho imparato a farlo soprattutto se hai qualche problema nei miei confronti”.

Masella, però, non è sembrato aperto al confronto: “Vai non ho niente voglio stare un po’ solo. Vatti a divertire e non perderti questo momento. Rifletto su tutto, in generale Leti, vai tranquilla. Non ho niente nei tuoi confronti, ho dubbi su me stesso”.